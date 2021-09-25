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James Rodriguez'in sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

25.09.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in Al-Rayyan'la yaptığı sözleşmede PSG'ye bedelsiz transfer olabileceğine dair özel bir maddenin olduğu belirtildi.

James Rodriguez'in sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

Everton'dan ayrılarak Katar'ın Al-Rayyan kulübüne transfer olan James Rodriguez'in yeni sözleşmesinde PSG'ye transferine yönelik gizli bir madde olduğu ortaya çıktı.

AS'ın haberine göre James Rodriguez'in Al-Rayyan'la yaptığı sözleşmede yer alan maddeye göre PSG'nin Kolombiyalı yıldızı istemesi halinde bonservis bedeli talep edilmeyeceği belirtildi. Gizli anlaşmada yer alan bu maddeye göre, James Rodriguez'in Al-Rayyan macerasının kısa süreceği ve devre arasında yıldız oyuncunun PSG'ye gideceği şeklinde yorumlandığı ifade edildi.

Son yıllarda istikrarsız olması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan 30 yaşındaki James Rodriguez'in Al-Rayyan'a transferinin 8 milyon euroya gerçekleştiği açıklanmıştı.


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