James Rodriguez'in yeni takımı şaşırttı

2010/21 sezonu yaz transfer döneminin son günlerinde Başakşehir'in kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ancak ikna edemediği James Rodriguez'in yeni takımı resmen belli oldu. Başakşehir'in Everton'la anlaşmasına rağmen Türkiye'ye gelmek istemeyen yıldız orta saha, Katar'ın yolunu tuttu.

Everton'da kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu, 1 sezon kiralık olarak Al-Rayyan'da forma giyecek.

Futbola ülkesi Kolombiya'da başlayan James Rodriguez sırasıyla Envigado, Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton'da forma giydi. Yıldız futbolcunun bonservisine şu ana kadar toplamda 140 milyon euro ödendi.

30 yaşındaki 10 numara, kariyeri boyunca 414 resmi karşılaşmada süre aldı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda rakip fileleri 110 kez havalandırdı, 134 de asist yaptı.

Everton'da geçen sezon 26 maça çıkan 30 yaşındaki Rodriguez, 6 gol, 8 asistle skora katkı sağladı.

2014 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle zirvede yer alan yıldız futbolcu; Portekiz Süper Kupası'nda 4, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, La Liga, Bundesliga ve FIFA Kulüpler Şampiyonası'nda 2'şer, Portekiz Ligi'nde 3, İspanya Süper Kupa, Almanya Kupası, Portekiz Kupası, UEFA Avrupa Ligi ile Arjantin Kupası'nda 1'er şampiyonluk yaşadı.

