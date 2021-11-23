James Rodriguez tanınmaz halde!

Sezon başında Başakşehir'in de gündemine gelen ancak Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer olan James Rodriguez, futbol dışı konularla gündemi sallamaya devam ediyor.

BÜYÜK ÇÖKÜŞ

2014 yazında Monaco'dan 80 milyon euroya Real Madrid'e giden James, 2017'den beri büyük çöküşte. Bayern Münih'te kiralık oynayan Kolombiyalı yıldız, 2020'de bedelsiz olarak Everton'ın yolunu tutmuştu.

FUTBOLU UNUTTU

2014'te futbolun en büyük yıldızları arasında gösterilen James, disiplinsiz davranışıyla yavaş yavaş gözden düştü. Skandallarla anıldı. Üst düzey takımlardan teklif almasına rağmen 30 yaşında, "Kazancımı düşünmeliyim" diyerek Katar'a giden James, saçlarını turkuaza boyattı. Yıldız futbolcuyu hayranları bile tanımakta güçlük çekti.



