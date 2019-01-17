Yıldız futbolcu idmana Spider-Man olarak çıktı!

Bakın o yıldız futbolcu kim...
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Jamie Vardy, antrenmana Spider-Man kostümüyle çıktı
Leicester City'nin yıldız forveti Jamie Vardy, bugünkü antrenmanda büyük bir sürpriz yaptı.
Milli futbolcu, antrenmana Spider-Man kostümüyle çıktı.
32 yaşındaki İngiliz forvet, antrenman öncesi takım arkadaşlarını korkutmaya çalıştı.
Vardy, daha sonra kostümüyle antrenmana katıldı.
Leicester City, resmi sosyal medya hesabından 'Bilin bakalım kim bu Örümcek Adam' diyerek eğlenceli videoyu paylaştı.
Jamie Vardy'nin bu hali, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Jamie Vardy, antrenmana Spider-Man kostümüyle çıktı
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