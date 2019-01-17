TREND

Yıldız futbolcu idmana Spider-Man olarak çıktı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 17.01.2019 22:47 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı sallayan bu görüntü, İngiltere'de ortaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, antrenmana Spider-Man kostümüyle çıktı.

Bakın o yıldız futbolcu kim...

Kış gecelerini şenlendirecek eğlenceli öneriler

Jamie Vardy, antrenmana Spider-Man kostümüyle çıktı

Leicester City'nin yıldız forveti Jamie Vardy, bugünkü antrenmanda büyük bir sürpriz yaptı.

Leicester City'nin yıldız forveti Jamie Vardy, bugünkü antrenmanda büyük bir sürpriz yaptı.

Milli futbolcu, antrenmana Spider-Man kostümüyle çıktı.

Milli futbolcu, antrenmana Spider-Man kostümüyle çıktı.

32 yaşındaki İngiliz forvet, antrenman öncesi takım arkadaşlarını korkutmaya çalıştı.

32 yaşındaki İngiliz forvet, antrenman öncesi takım arkadaşlarını korkutmaya çalıştı.

Vardy, daha sonra kostümüyle antrenmana katıldı.

Vardy, daha sonra kostümüyle antrenmana katıldı.

Leicester City, resmi sosyal medya hesabından 'Bilin bakalım kim bu Örümcek Adam' diyerek eğlenceli videoyu paylaştı.

Leicester City, resmi sosyal medya hesabından 'Bilin bakalım kim bu Örümcek Adam' diyerek eğlenceli videoyu paylaştı.

Jamie Vardy'nin bu hali, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Jamie Vardy'nin bu hali, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Jamie Vardy, antrenmana Spider-Man kostümüyle çıktı

Jamie Vardy, antrenmana Spider-Man kostümüyle çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jamie Vardy Leicester City

En Çok Okunan Trend Haberler

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Ne yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulundu

Ne yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulundu

İğrenç itiraflara şikayet yağdı! RTÜK harekete geçti

İğrenç itiraflara şikayet yağdı! RTÜK harekete geçti

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ameliyattan sonra Ali Koç ve Ersun Yanal'ı sayıkladı

Ameliyattan sonra Ali Koç ve Ersun Yanal'ı sayıkladı

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olay yaratan cevap! 'Takımı penis boyuna göre...'

Olay yaratan cevap! 'Takımı penis boyuna göre...'

Maxi Lopez’den Wanda için şok iddia: Icardi yokken beni arıyor

Futbol dünyasını sarsan ikinci aldatma skandalı

Aleksandra Balandina'ya 'Come To Fenerbahçe' yağmuru!

Aleksandra Balandina'ya Fenerbahçe mesajı

Fotospor'un yeniden yayınlanacağı iddia edildi

Efsane gazete yeniden çıkıyor!

F.Bahçe için İzmir'den İstanbul'a koşuyor!

F.Bahçe için İzmir'den İstanbul'a koşuyor!

Garry Rodrigues Al Ittihad'daki ilk maçında kırmızı kart gördü!

Rodrigues'e ilk maçında büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.