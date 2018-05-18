Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Trabzonspor'un Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendiği maçta Slovak savunma oyuncusu Jan Durica, son kez Trabzonspor forması giydi. Tecrübeli futbolcu, son maçının ardından taraftarlara veda etti.
''BURADA OLMAK BÜYÜK MUTLULUKTU''
Taraftarlara seslenen Durica, ''Buradaki son maçımdı. Burada arkadaşlarımla olmak, onlarla oynamak büyük mutluluktu. Avrupa'da olmayı isterdik, daha iyisini de yapabilirdik. Trabzon'a çok teşekkür ediyorum. Umarım benimle mutlu oldukları anlar, kızdıklarından daha fazladır.'' sözlerini kullandı.
''BARCELONA VE REAL MADRID...''
Slovak futbolcu, ''Gelecek planların nedir?'' sorusuna ise gülerek ''Barcelona ve Real Madrid'den gelen teklifler var, iyi düşünmem gerekiyor. Belki seneye Ramos ile oynayabilirim.'' şeklinde cevap verdi.
Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!
Mustafa Cengiz: UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma imzalayacağız
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın hükmen mağlubiyet cezasını onadı!
Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euroluk piyango! Gerard...
Ryan Babel'den transfer açıklaması
Ertaç Özbir Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu
Rıza Çalımbay Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı
Fikret Orman'dan Sosa kararı
Galatasaray'ın hedefinde Serdar Gürler var
Heerenveen'in teknik direktörlük görevine Jan Olde Riekerink getirildi
Sırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandı
Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum