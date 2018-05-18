SPOR

Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.05.2018 23:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor ile son maçına çıkan Jan Durica, maçın ardından duygusal bir konuşma yaptı. Durica, Trabzonspor'da oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi ve herkese teşekkür etti.

Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Trabzonspor'un Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendiği maçta Slovak savunma oyuncusu Jan Durica, son kez Trabzonspor forması giydi. Tecrübeli futbolcu, son maçının ardından taraftarlara veda etti.

''BURADA OLMAK BÜYÜK MUTLULUKTU''

Taraftarlara seslenen Durica, ''Buradaki son maçımdı. Burada arkadaşlarımla olmak, onlarla oynamak büyük mutluluktu. Avrupa'da olmayı isterdik, daha iyisini de yapabilirdik. Trabzon'a çok teşekkür ediyorum. Umarım benimle mutlu oldukları anlar, kızdıklarından daha fazladır.'' sözlerini kullandı.

''BARCELONA VE REAL MADRID...''

Slovak futbolcu, ''Gelecek planların nedir?'' sorusuna ise gülerek ''Barcelona ve Real Madrid'den gelen teklifler var, iyi düşünmem gerekiyor. Belki seneye Ramos ile oynayabilirim.'' şeklinde cevap verdi.

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Rıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdikRıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdik
Burak Yılmaz, alacakları için Trabzonspor'a ihtar çekti!Burak Yılmaz, alacakları için Trabzonspor'a ihtar çekti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jan Durica Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fenerbahçe Doğuş 76 - 67 Zalgiris Kaunas (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe Doğuş 76 - 67 Zalgiris Kaunas (MAÇ ÖZETİ)

Mevcut yönetim devam ederse Ozan Tufan'la yollar ayrılacak!

Mevcut yönetim devam ederse Ozan Tufan'la yollar ayrılacak!

Ozan Blanton Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçildi

Ozan Blanton Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçildi

Menajeri, Beşiktaş'ın Bilal Başacıkoğlu'yla ilgilendiğini doğruladı

Menajeri, Beşiktaş'ın Bilal Başacıkoğlu'yla ilgilendiğini doğruladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Rıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdik

Rıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdik

Burak Yılmaz, alacakları için Trabzonspor'a ihtar çekti!

Burak Yılmaz, alacakları için Trabzonspor'a ihtar çekti!

Trabzonspor'dan 80 milyon TL'lik ödeme

Trabzonspor'dan 80 milyon TL'lik ödeme

Trabzonspor, takımı Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'ye emanet edecek!

Trabzonspor, takımı Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'ye emanet edecek!

Rıza Çalımbay Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı

Rıza Çalımbay Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.