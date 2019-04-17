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Jan Oblak Atletico Madrid ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

İSPANYA HABERLERİ  | 17.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

İspanya La Liga’da lider Barcelona’nın 9 puan gerisinde son 6 haftaya giren Atletico Madrid, file bekçisi Jan Oblak ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Jan Oblak Atletico Madrid ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, Sloven kaleci Jan Oblak ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Atletico Madrid Kulübü, 26 yaşındaki Oblak'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Portekiz ekibi Benfica'dan Atletico Madrid'e 2014'te transfer olan Oblak, bu sezon takımıyla 41 maça çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
atletico madrid jan oblak

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