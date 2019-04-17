Jan Oblak Atletico Madrid ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, Sloven kaleci Jan Oblak ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Atletico Madrid Kulübü, 26 yaşındaki Oblak'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Portekiz ekibi Benfica'dan Atletico Madrid'e 2014'te transfer olan Oblak, bu sezon takımıyla 41 maça çıktı.
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