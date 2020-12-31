Jandarma 249 litre sahte alkol ele geçirdi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sorumluluk alanlarında yılbaşı tedbirleri kapsamında başta sahte alkol, uyuşturucu, trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bodrum Gölbaşı Mahallesinde ikamet eden B.T. ve A.Y. isimli şahısların kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisini aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 45 litre etil alkol, 109 litre sahte alkol, 70 ml. alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Olay ilgili olarak B.T. ve A.Y. isimli şahıslar gözaltına alınmış olup, adli işlemlere başlanmıştır.

Jandarma KOM Şube ekipleri Ula’nın kırsal Karabörtlen mahallesinde H.Ü., R.A. ve C.D. isimli şahısların kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisi üzerine Karabörtlen Karakol ekipleri ile belirlenen şüphelilerin adreslerinde adli makamlardan alınan karar sonrası arama yaptı. Şahıslara ait üç ayrı adreste yapılan aramada, el yapımı 30 litre viski, 110 litre rakı, 10 litre etil alkol, 50 ml. kristal anason, 100 ml. viski katkı maddesi, 50 ml. anason yağı ve alkol yapımında kullanılan muhtelif aparatlar ele geçirilmiştir.

Her iki olayda gözaltına alınan B,T. A.Y. H.Ü. R.A. ve C.D. isimli şahıslar gözaltına alınırken haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ortak denetim

Yılbaşı öncesi Muğla’da İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının katılımıyla müşterek ‘Huzur ve Güven’ uygulaması icra edildi.

Uygulamaya Muğla İl Jandarma Komutanlığından 171 ekip, 602 personel katılmıştır. Uygulamada 697 işyeri ve 219 metruk bina kontrol edilirken, 3 bin 251 araç ve 8 bin 423 şahıs sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı, 2 araç trafiktin men edilirken, olaylara karışan 13 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Ayrıca 2 kayıp şahıs bulunurken, yaşı küçük çocuk ailesine teslim edildi.

