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Jandarma 4 bin 350 kişiyi sorguladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.04.2020 23:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde 418 personel ve 2 dedektör köpek ile il genelinde Huzur ve Güven operasyonu düzenledi.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde 418 personel ve 2 dedektör köpek ile il genelinde Huzur ve Güven operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 4 bin 350 kişiyi sorgularken sosyal mesafe kuralına uymayan şahıslara ceza yağdırdı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı; Korona virüs kapsamında alınan tedbirler ile huzur ve güven ortamının sağlanması, suçun önlenmesi, sosyal izolasyon ve tamamen kapatılan ya da kısıtlanan işyerlerine yönelik tedbirlerin denetlenmesi amacıyla;
418 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile Huzur ve Güven Korona virüs uygulaması kapsamında; 558 süresiz kapalı iş yeri olmak üzere toplam bin 23 iş yeri, 187 park bahçe, 96 piknik ve yürüyüş alanı,183 toplu taşıma, 144 ticari taksi, 2 bin 544 özel araç kontrol edilmiş, 4 bin 350 şahıs sorgulanırken arama kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağı bulunan 10 65 yaş üstü, 20 20 yaş altı şahsa, 58’i sosyal mesafe kuralına uymayan olmak üzere toplam 88 şahsa 45 bin 588 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri 11 araç sürücüsüne 5 bin 65 TL ceza uyguladı. Jandarma ekipleri uygulamalar esnasında 1 kurusıkı tabanca, 240. bin adet makaron kaçak sigara ve 110 kg kaçak tütün ele geçirdi.

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