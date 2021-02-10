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Jandarma, 4 ilçeden hırsızlık yapan 5 kişiyi yakaladı

10.02.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Jandarma, 4 ilçeden hırsızlık yapan 5 kişiyi yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ilçede hırsızlık yapan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan, Melikgazi, Develi ve İncesu ilçelerinde çeşitli tarihlerde inşaattan, evden, iş yerinden, bahçeden ve tarladan haberleşme ve nakil kablosu hırsızlığı meydana geldi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ilçede hırsızlık yapan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan, Melikgazi, Develi ve İncesu ilçelerinde çeşitli tarihlerde inşaattan, evden, iş yerinden, bahçeden ve tarladan haberleşme ve nakil kablosu hırsızlığı meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından konuşla ilgili olarak yapılan çalışmalarda zanlılar M.Ç., A.K., İ.Ö., Ü.B. ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
Firarda olan G.K.’nın yakalanması için ise başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Jandarma ekiplerinin operasyonu ile meydana gelen 10 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Jandarma, 4 ilçeden hırsızlık yapan 5 kişiyi yakaladı

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