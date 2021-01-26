Jandarma donmak üzere olan başıboş kuzuları sahibine teslim etti

Eskişehir’de jandarma ekipleri, devriye esnasında buldukları soğuktan donmak üzere olan 3 kuzuyu sahibine teslim etti.

İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece kolluk devriyesi esnasında arazide araç ışığından gözleri parlayan hayvanların fark etti. Bölgeye giden ekipler, başıboş gezen ve soğuktan donmak üzere olan bir hafta önce doğmuş 3 kuzu buldu. Yapılan araştırma neticesinde bulunan kuzuların, Dutluca Mahallesinde ikamet eden S.A. isimli şahsa ait olduğu anlaşıldı. Kuzuların kaybolduğunu fark etmediğini belirten S.A.’nın, hayvanlarını ağılından yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki merada yayılıma çıkardığı ve hava kararmadan geri döndüğünü söyledi. Jandarmanın dikkati sayesinde donmak üzereyken bulunan kuzular sahibine teslim edildi.

