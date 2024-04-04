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Jandarma dünyadaki Mars’ta göz açtırmıyor

İHA İHA
04.04.2024 11:11
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Sivas’ta rengi ve yapısıyla Mars gezegenine benzetilen Eğribucak kayalıkları, define ve yabani hayat avcılarına karşı jandarma koruması altında.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilginç yapısıyla dikkatleri üzerine toplayan Eğribucak Kayalıkları, son zamanlarda define avcılarının hedefi haline gelmişti. Kızıl rengi ve kayalık yapısı ile Mars gezegenine benzetilen ve ‘Dünyadaki Mars’ olarak da anılan kayalıklar, definecilerin yanı sıra yabani hayvan avcılarının da radarına girmişti. Hem Jandarma Asayiş ekipleri hem de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, attıkları devriyeler ile defineciler ve avcılara göz açtırmıyor. Hem yaya hem de dron ile havadan denetimlerini sürdüren ekipler, sıklıkla devriye atıyor.

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