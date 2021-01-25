YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Jandarma ekipleri 56 saatte 471 ihtiyacı karşıladı

Jandarma ekipleri 56 saatte 471 ihtiyacı karşıladı

25.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jandarma ekipleri 56 saatte 471 ihtiyacı karşıladı

Zonguldak’ta 18-24 Ocak tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlardan gelen talepleri karşıladı.Zonguldak İl Jandarma ekipleri Zonguldak’ta 18- 24 Ocak tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 471 vatandaşın talebini yerine getirdi.

Zonguldak’ta 18-24 Ocak tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlardan gelen talepleri karşıladı.
Zonguldak İl Jandarma ekipleri Zonguldak’ta 18- 24 Ocak tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 471 vatandaşın talebini yerine getirdi. İl Jandarma ekipleri İl genelinde 39 hastane, 68 gıda, 38 ilaç, 192 bilgi talebi,134 vatandaşın diğer ihtiyaçları olmak üzere toplamda 471 vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı.

Jandarma ekipleri 56 saatte 471 ihtiyacı karşıladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

Zonguldak Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:04
Öğle
13:10
İkindi
15:43
Akşam
18:06
Yatsı
19:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

BEÜ’de “Belirsizlik Stresi ve Baş Etme Yolları" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

BEÜ’de “Belirsizlik Stresi ve Baş Etme Yolları" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

BEÜ’de “Belirsizlik Stresi ve Baş Etme Yolları" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

BEÜ’de “Belirsizlik Stresi ve Baş Etme Yolları" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Maden şehidi Ramazan Toprak için Kur-an okutuldu

Maden şehidi Ramazan Toprak için Kur-an okutuldu

Zonguldak’ta kurallara uymayanlara göz açtırılmıyor

Zonguldak’ta kurallara uymayanlara göz açtırılmıyor

Ekiplerden HES kodu uygulaması

Ekiplerden HES kodu uygulaması

Başkan Çelen, şikayetlerini dile getirdi

Başkan Çelen, şikayetlerini dile getirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.