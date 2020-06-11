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Jandarma ekiplerinden çevre temizliği

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.06.2020 16:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın plajları Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında jandarma ekipleri ve vatandaşlar sahilleri temizlendi.Zonguldak’ın plaj sahilleri farkındalık oluşturmak ve doğaya olan sorumlulukları hatırlatmak amacıyla Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlar ile birlikte temizlendi.

Zonguldak’ın plajları Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında jandarma ekipleri ve vatandaşlar sahilleri temizlendi.
Zonguldak’ın plaj sahilleri farkındalık oluşturmak ve doğaya olan sorumlulukları hatırlatmak amacıyla Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlar ile birlikte temizlendi. 05-11 Haziran Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında yapılan çevre temizliği Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığınca Ilıksu sahilinde, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı’nca Filyos Sahilinde, Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı’nca Göbü sahilinde yapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı temizliğe vatandaşlarda katıldı.

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