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Jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu

04.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu, satılmak istenen tarihi eser niteliğindeki malzemeler ele geçirilirken, yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince satılmak istenen tarihi eserlerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak istediği tespit edilen G.D.’nin yakalanması amacıyla, B.S. isimli şahsa ait Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Kıravdan Mahallesi’nde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3 adet değişik boyutlarda üzerinde eski çağlara ait yazı ve figürler bulunan taş eser ve 7 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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