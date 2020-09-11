Jandarma ekiplerinden toplu taşıma araçlarına yönelik Korona denetimi

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik Korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde ekipler araçların ayakta yolcu alıp almadıklarına bakarken aynı zamanda maske denetimi de yaptı.

Denetimler Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerinde yapıldı. Denetimlerde durdurulan ilçe ve köy toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmadığı ile birlikte maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Araçlardaki şoför ve yolculara Korona virüsle mücadelede maskenin önemini anlatan jandarma ekipleri araçlara ayakta ve maskesiz yolcu alınmaması konusunda şoförleri uyararak cezai işlem uygulanacağını kaydettiler.

Denetimlerde dolayı şoför ve yolcular ise jandarma ekiplerine teşekkür ederek, yerinde bir uygulama yapıldığını belirttiler.

