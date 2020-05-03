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Jandarma fitrelerini köylüye bağışladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.05.2020 16:21 | Son Güncelleme

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerler fitre ve zekatlarını karantina bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.Hakkari Valiliği "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda yer alan jandarma ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.Hakkari Valisi/Belediye Başkan V.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerler fitre ve zekatlarını karantina bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Hakkari Valiliği "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda yer alan jandarma ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari Valisi/Belediye Başkan V. İdris Akbıyık’ın almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlar devam ederken, diğer taraftan ise köylerde görev yapan askerlerin fitre ve zekatlarını köylüye dağıttığı öğrenildi.
Hakkari-Van karayolu üzerinde bulanan Zap Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli askerleri korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinaya alınan Kırıkdağ köyü sakinlerine fitre ve zekatlarını tüp ve erzak olarak köylüye dağıttığı öğrenildi.
Kırıkdağ Köy Muhtarı Necman Adıyaman, her zaman yanlarında olan Zap Jandarma Karakol Komutanlığını ekiplerine teşekkür etti.

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