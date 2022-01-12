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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Sinop Valiliğini ziyaret etti

12.01.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Sinop Valiliğini ziyaret etti

SİNOP (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sinop Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik binasına gelişinde Vali Erol Karaömeroğlu tarafından karşılanan Çetin, valilik şeref defterini imzaladı.

Karaömeroğlu, ziyareti anısına Çetin'e Hamsilos Tabiat Parkı'nın fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

Çetin ise Karaömeroğlu'na Jandarma Genel Komutanlığı'nın plaketini takdim etti.

Ziyaret, daha sonra valilik makamında basına kapalı olarak devam etti.

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