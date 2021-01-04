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Jandarma komandolardan yaralı şahine şefkat eli

KARS HABERLERİ  | 04.01.2021 12:54 | Son Güncelleme

Kars’ta arazi keşfi yapan jandarma komando timleri buldukları yaralı kızıl şahine önce su verdi, daha sonra tedavisi yapılmak üzere DKMP ekiplerine teslim ettiler.İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando birliklerinin arazi keşif görevi esnasında buldukları yaralı Kızıl Şahin buldu.

Kars’ta arazi keşfi yapan jandarma komando timleri buldukları yaralı kızıl şahine önce su verdi, daha sonra tedavisi yapılmak üzere DKMP ekiplerine teslim ettiler.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando birliklerinin arazi keşif görevi esnasında buldukları yaralı Kızıl Şahin buldu. Komandolar ilk müdahaleyi yaptığı kızıl şahini daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı Av Koruma ve Acil Müdahale ekiplerine teslim etti. Kızıl şahin ve yapılan tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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