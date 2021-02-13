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Jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

13.02.2021 18:43 | Son Güncelleme:
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Jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da jandarma ekiplerince üzerinde ve ikametinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde meydana geldi.

Samsun’da jandarma ekiplerince üzerinde ve ikametinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi bulunan M.S.’yi (32) takibe aldı. M.S. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.S.’nin üzerinde, ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada 229 adet sentetik ecza, 9.2 gram kubar esrar, uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira para ele geçirildi.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen M.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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