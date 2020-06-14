Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Olay yerine gelen ekipleri alkışlarla karşılayan Yüksel ve beraberindekiler Jandarmanın 181’inci yıl dönümünü kutlayarak onlara hazırladıkları lahmacunları ikram etti.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Mahallede fırın işletmeciliği de yapan Muhtar Yüksel, fırında çalışanlarıyla birlikte hazırladığı 181 Antep lahmacununu fırın önündeki masa üzerinde dizerek Jandarmanın kuruluş yıl dönümünü temsilen 181 yazarak beklemeye başladı.

İslahiye ilçesinde ise jandarma ekiplerine sürpriz bir kutlama organize edildi.

GAZİANTEP (AA) - Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da tören düzenlendi.

Muhtar Yüksel, jandarmanın gece gündüz demeden canla başla zaman mefhumu gözetmeksizin çalıştığını söyledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törene İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, İl Jandarma Komutan Yardımcıları, İlçe ve Şube Komutanları ve personeller katıldı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşının okunmasının ardından çelenk sunumuyla birlikte tören sona erdi.

- Malatya

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Klipte İl Jandarma Komutanlığı binasından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve Türk bayrağı açılıyor. Ayrıca jandarmanın merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlara yaptığı yardımlarda yer alıyor.

- Şanlıurfa