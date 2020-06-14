YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü

Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü

VAN HABERLERİ  | 14.06.2020 12:06 | Son Güncelleme

Van’da jandarma teşkilatının 181.

Van’da jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla gerçekleştirilen programla kutlandı.
Kutlama programına, korona virüs pandemisiyle mücadele tedbirleri kapsamında kimse davet edilmedi. Kutlama programı, sabah saatlerinde valilik önündeki Atatürk Anıtına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit tarafından çelenk sunumuyla başladı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu sonrası İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit ve beraberindekiler Vali Bilmez’i makamında ziyaret etti.
Jandarmanın 181. kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Bilmez’e günün anısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit tarafından biblo takdim edildi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve beraberindekiler, bir süre Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile makamında görüştükten sonra program tamamlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Van Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:06
Akşam
19:39
Yatsı
21:21

Van Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.