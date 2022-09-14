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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sınav sonuçları açıklandı

14.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sınav sonuçları açıklandı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı sınav sonuçları açıklandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına "http://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ulaşabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi

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