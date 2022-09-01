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Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" da TEKNOFEST'te

01.09.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te pek çok teknolojik proje yer alırken, kurumlar da açtıkları stantlarla tanıtımlarını yapıyor - TEKNOFEST KARADENİZ'de İçişleri Bakanlığı standında jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" yaptığı gösterilerle ilgi görüyor

RECEP BİLEK - Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" silahlı veya silahsız saldırganı etkisiz hale getirmek için ekiplere destek oluyor.

Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) görevli Maşa, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te katılımcıların ilgisini çekiyor.

Mağara, sığınak, bina, araç, özel operasyonlarında jandarma ekiplerine yardımcı olan Maşa, toplumsal olaylarda saldırı ve takip amaçlı kullanılıyor.

Keskin burnunun yanı sıra emirlere itaatiyle jandarmanın vazgeçilmezi olan Maşa, tüm görevlerinde uzman köpek operatörüne eşlik ediyor.

TEKNOFEST KARADENİZ'de İçişleri Bakanlığının standı önünde yapılan gösteride, senaryo gereği, bir silahlı saldırganı etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlendi.

Köpek operatörünün, "Silahını bırak, teslim ol" uyarısını dikkate almayan kişi, saldırmaya başladığı esnada, Maşa, saldırganı kolundan ısırarak etkisiz hale getirdi.

Maşa, köpek operatörünün olay yerinde üst araması yaptığı sırada da sahibinin yanından ayrılmadı.

Üst araması yapıldığı esnada kaçmaya çalışan saldırgan, Maşa tarafından ısırılarak tekrar etkisiz hale getirildi.

İlgiyle izlenen gösteride köpek operatörü ile Maşa, alkış aldı.

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jandarma masa

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