Jandarma’dan Covid-19 denetimi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının arttığı Malatya’da Covid-19 denetimleri yoğunlaştı.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi sorumluluk sahaları ile polis sorumluluk alanında korona virüs (Covid-19) denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatı gereği korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerde vatandaşlara maskenin yanı sıra 14 temel kural hakkında hazırlanan el broşürü de dağıtıyor. Jandarma araçlarından vatandaşlara sesli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Jandarma ekiplerinin gerek kendi sorumluluk alanında gerekse polis bölgesindeki Hanımınçifliği, Göztepe, Battalgazi, Orduzu, Taştepe, Hidayet ve Tandoğan merkez mahallelerde belirlenen noktalarda denetimlere devam edecekleri öğrenildi.

