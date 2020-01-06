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  4. Jandarmadan kaçak avlanmaya sıkı takip

Jandarmadan kaçak avlanmaya sıkı takip

MALATYA HABERLERİ  | 06.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde yasak bölgede avlanan 3 kişiye idari para cezası kesildi.Darende Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında ilçeye bağlı Karaoğuz Mahallesi Güneyal mevkiinde avlanmaya yasak bölgede 3 avcıyı yakaladı.

Jandarmadan kaçak avlanmaya sıkı takip

Malatya’nın Darende ilçesinde yasak bölgede avlanan 3 kişiye idari para cezası kesildi.
Darende Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında ilçeye bağlı Karaoğuz Mahallesi Güneyal mevkiinde avlanmaya yasak bölgede 3 avcıyı yakaladı. Yapılan kontrolde şahısların tüfeklerinin kendi adlarına ruhsatlı ve namlularında takoz bulunduğu tespit edildi. Herhangi bir hayvanın avlanmadığı olayda şahıslar hakkında 2019-2020 Av Komisyon kararına göre avlanmaya yasak bölgede avlandıkları gerekçesiyle tutanak tutularak, Orman İşletme Müdürlüğüne gönderildi.

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