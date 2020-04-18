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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri Bursa yol kontrol noktasında bir araçta yaptıkları aramada 110 kilo kıyılmış kaçak tütün ve sigara malzemesi ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Balıkesir-Bursa Yol Kontrol Noktasında G.Y.

Balıkesir’de jandarma ekipleri Bursa yol kontrol noktasında bir araçta yaptıkları aramada 110 kilo kıyılmış kaçak tütün ve sigara malzemesi ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Balıkesir-Bursa Yol Kontrol Noktasında G.Y. isimli şahsın aracında yapılan aramada; 240 bin adet makaron ve 110 kg kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli G.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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