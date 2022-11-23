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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

23.11.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da jandarma ekiplerinin kaçakçılığa yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 14 kilo 156 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesindeki bir iş yerine gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele (KOM) ekipleri, Yeşilova beldesinde bir şahsın kaçak tütün satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, iş yerini bir süre takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takiple yeterle delile ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İş yerine gerçekleştirilen operasyonda 14 kilo 156 gram kaçak tütün, bin 450 adet sigara filtresi ve 5 bin adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.K. ve H.Ş. isimli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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