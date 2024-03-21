YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Jandarmadan kaçak tütün ve sigara operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün ve sigara operasyonu

İHA İHA
21.03.2024 10:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma kaçak sigara ve tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray’ın Eskil ilçesindeki bir iş yerinde kaçak tütün ve sigara bulunduğu ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, 2 gün boyunca bahse konu iş yerini takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, iş yerine düzenlediği operasyonda M.İ. isimli şüpheli yakalandı. İşyerinde yapılan aramada 205 paket kaçak sigara, 101 paket kaçak nargile tütünü, 21 bin 500 gram kaçak açık nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili Eskil İlçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motosikletli gaspçılar kameradaMotosikletli gaspçılar kamerada
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralıİki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Dörtyol’da 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı açıldıDörtyol’da 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı açıldı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
12:56
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:20

Aksaray Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Toprak eczanesi
Gulagac
Umut eczanesi
Merkez
Mehmet sevgi eczanesi
Eskil
Sevindik eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Agacoren
Bankaevleri eczanesi
Merkez
Mutlu kardeş eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.