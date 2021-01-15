YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

15.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te, jandarma tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, 01 Aralık 2020 tarihi itibari ile Türkiye genelinde uygulamaya giren kış lastiği uygulaması kapsamında, Jandarma Trafik Timlerince denetim yapıldı.

Karabük’te, jandarma tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, 01 Aralık 2020 tarihi itibari ile Türkiye genelinde uygulamaya giren kış lastiği uygulaması kapsamında, Jandarma Trafik Timlerince denetim yapıldı. Denetimde, sürücülere kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirme verilirken, kurallara riayet etmeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Açıklamada, "Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması için denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Karı-koca gibiyiz zaten' 'Karı-koca gibiyiz zaten'
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor! En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
1/

Karabük Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:35
Sabah
08:06
Öğle
13:04
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:17
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Safranbolu’da "Robot Teknolojileri ve Yapay Zeka" semineri

Safranbolu’da "Robot Teknolojileri ve Yapay Zeka" semineri

Mahalle derneğinden öğrencilere hem tablet hem de giyim desteği

Mahalle derneğinden öğrencilere hem tablet hem de giyim desteği

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Karabük TSO ile Halkbank arasında protokol

Karabük TSO ile Halkbank arasında protokol

Karabük, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı

Karabük, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı

İlk aşıyı Yenice’de başhekim oldu

İlk aşıyı Yenice’de başhekim oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.