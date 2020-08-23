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Jandarmadan milli parkta korona virüs denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 23.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ve plajlarda korona virüs önlemleriyle ilgili denetim yaptı.Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından “ Sağlık için, hepiniz için “ sloganı ile başlatılan çalışma kapsamında Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı içinde, koylarda ve plajlarda hijyen, maske ve mesafe konusunda denetimler yaparak, bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu.Bu arada, jandarma ekipleri ayrıca milli parkın yanı sıra sorumluluk alanı içerisindeki bölgede Güzelçamlı ile birlikte Yeniköy, Yaylaköy, Kirazlı, Çınar, Caferli ve Soğucak mahallelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ve plajlarda korona virüs önlemleriyle ilgili denetim yaptı.
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından “ Sağlık için, hepiniz için “ sloganı ile başlatılan çalışma kapsamında Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı içinde, koylarda ve plajlarda hijyen, maske ve mesafe konusunda denetimler yaparak, bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu.
Bu arada, jandarma ekipleri ayrıca milli parkın yanı sıra sorumluluk alanı içerisindeki bölgede Güzelçamlı ile birlikte Yeniköy, Yaylaköy, Kirazlı, Çınar, Caferli ve Soğucak mahallelerinde denetimler gerçekleştirdi. Piknik alanları, kafeterya, kahvehane, berber, lokanta ve market gibi tüm işyerleri ve kamuya açık yerleri kontrol eden jandarma ekipleri, il hıfzısıhha kararlarına uymayan işyerlerine de işlem yaptı.

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