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Jandarmadan silah kaçakçısına baskın

09.12.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Germencik ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi, jandarma tarafından düzenlemen operasyonla yakalandı.

Jandarmadan silah kaçakçısına baskın

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçısına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesinde jandarma, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, aramada 4 adet faturasız kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet pompalı ruhsatsız av tüfeği, 400 gram barut ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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