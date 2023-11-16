Jandarmadan ‘şok’ kontrol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi’nde, meydana gelebilecek suçların önlenmesi ve aranan şahıs ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla 2 Asayiş Timi, 1 Köpek Timi ve 1 Trafik Timi ile ‘Şok’ yol kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 191 şahıs ve 58 aracın sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç sürücüsü hakkında toplam 33 bin 221 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.



