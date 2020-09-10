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Jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 17:57 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli tarihi eserler, Yahyalı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Yahyalı İlçesinde C.T.’nin aracında yapılan aramada; 5 gram toz esrar ele geçirildi.

Jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli tarihi eserler, Yahyalı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Yahyalı İlçesinde C.T.’nin aracında yapılan aramada; 5 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca Melikgazi İlçesinde Ş.D.’nin üzerinde yapılan aramada ise 28 adet sikke, 2 adet mühür, 1 adet yüzük ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

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