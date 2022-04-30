YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Jandarmadan turizm kenti Antalya'da bayram tatili öncesi helikopterli denetim

Jandarmadan turizm kenti Antalya'da bayram tatili öncesi helikopterli denetim

30.04.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehrin farklı yerlerinde havadan ve karadan denetimlerini artıran jandarma ekiplerinin trafik kontrolleri, "Mil Mi-17" tipi helikopterden görüntülendi - Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik yoğunluğu yaşanması beklenen noktalarda devam edecek denetimlerde şu ana kadar 101 sürücüye 137 bin 614 lira ceza kesildi

OKTAY ÖZDEN - Turizm kenti Antalya'da, Ramazan Bayramı tatili öncesi havadan ve karadan yoğun şekilde trafik denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri kurallara uymayanları tespit ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun artması beklenen farklı noktalardaki kontrollerini sürdürüyor. Havadan ve karadan yürütülen denetimlerde, trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin kontroller yapılıyor.

Antalya'da sorumluluk bölgesindeki kara yolunun farklı alanlarında kontrol noktaları oluşturan ve sahillerde de denetim yapan ekiplere helikopter de eşlik ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de "Mil Mi-17" tipi helikopterden görüntülediği denetimlerde, havalanan trafik timleri, Döşemealtı, Aksu ve Manavgat başta olmak üzere kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş gerçekleştirdi.

Uçuşta özellikle kıyıda yoğunluk oluşan bölgeler tespit edildi.

Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Kontrol noktalarda durdurulan sürücülere gerekli cezalar uygulandı.

Kontrollerde daha çok uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama, emniyet kemeri veya kask takmama ve aşırı hız denetimi gerçekleştirildi.

- 101 sürücüye ceza

Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik yoğunluğu yaşanması beklenen noktalarda devam edecek denetimlerde şu ana kadar 101 sürücüye 137 bin 614 lira ceza kesildi.

Asayiş ekiplerinin de katıldığı kontrollerde farklı suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Ayrıca trafikten men edilen bir araca el konuldu.

Jandarma yetkilileri, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, trafik kazalarında şoför kusurlarını en aza indirmek ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla helikopterli denetimleri aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladıÜç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı
Türk Telekom ilk çeyrekte 9,5 milyar TL konsolide gelir elde ettiTürk Telekom ilk çeyrekte 9,5 milyar TL konsolide gelir elde etti
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldüKahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü
Anahtar Kelimeler:
antalya Ramazan

Antalya Namaz Vakitleri 30 Nisan Cumartesi

İmsak
04:28
Sabah
05:58
Öğle
13:00
İkindi
16:45
Akşam
19:51
Yatsı
21:15
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Her satırı korkunç! Solunum cihazıyla uyuşturucu içti

Her satırı korkunç! Solunum cihazıyla uyuşturucu içti

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.