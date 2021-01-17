Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda Altınova Mahallesinde icra edilen operasyonda Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, E.K., F.D. ve F.K. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında çeşitli markalarda toplam 60 adet uyuşturucu, uyarıcı hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlatıldı.



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