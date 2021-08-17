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Jandarmalar temizlik yaptıkları evde buldukları ziynet eşyalarını sahibine teslim etti

17.08.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarmalar temizlik yaptıkları evde buldukları ziynet eşyalarını sahibine teslim etti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Zarbana Çayı'nın taşması sonucu bir kadının kaybolan ziynet eşyaları jandarmalar tarafından bulundu.

Özlüce köyünde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel, bölgede çok sayıda evin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketi nedeniyle evini su basan B.E. jandarmadan yardım istedi.

Sel afeti sonrası enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren jandarma ekibi, temizlik yaptıkları evde buldukları ziynet eşyalarını B.E'ye teslim etti.

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