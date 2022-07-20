Jandarmanın 8-15 Temmuz arasındaki terör operasyonlarında 56 kişi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik 8-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 56 zanlının yakalandığını bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca 8-15 Temmuz arasında PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 12 ilde 25 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında 56 şüpheli yakalanırken, 2 bölücü terör örgütü mensubu ise teslim oldu.
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