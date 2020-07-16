YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Jandarmanın dikkati ölmek üzere olan köpeğin hayatını kurtardı

Jandarmanın dikkati ölmek üzere olan köpeğin hayatını kurtardı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.07.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Örencik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında ölmek üzere olan köpeği farkederek veterinere götürerek hayatını kurtardılar.Edinlen bilgiye göre, rutin devriye görevini yapan Örencik Karakol Komutanlığı ekipleri yol kenarında can çekişen ve ağzından köpük gelen bir köpek gördüler.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Örencik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında ölmek üzere olan köpeği farkederek veterinere götürerek hayatını kurtardılar.
Edinlen bilgiye göre, rutin devriye görevini yapan Örencik Karakol Komutanlığı ekipleri yol kenarında can çekişen ve ağzından köpük gelen bir köpek gördüler. Köpeğin gıda zehirlenmesi yaşadığını farkeden ekipler, hemen araçla köpeği Çavdarhisar ilçesinde veterinere götürdüler. Veteriner tarafından gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen köpek, jandarma ekiplerinin zamanında hareket etmesi ve erken müdahale ile kurtarıldı. Bölgede olaya şahit olan vatandaşlar, Örencik Karakol Komutanlığı personeline bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:13

Kütahya Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Kaya Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.