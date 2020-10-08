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Jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı tedaviye alındı

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.10.2020 13:00 | Son Güncelleme

Jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı tedaviye alındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Çaltıkoru köyünde yaralı kaya kartalını gören jandarma ekipleri, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kartalın yapılan kontrollerinde kanadının kırık olduğu tespit edildi.

Veteriner hekim Faysal Cindioğlu, kartalı zamanında kliniğe ulaştıran jandarma personeline teşekkür etti.

Kuşun kanadını sardıklarını ve beslediklerini belirten Cindioğlu, tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakacaklarını aktardı.

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