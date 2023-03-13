Janelle Monae derin dekoltesiyle Oscar'a damga vurdu

Bu yıl 95’incisi düzenlenen nefeslerin tutulduğu Oscar ödül töreninde adeta şıklık yarışı vardı. Janelle Monae iç çamaşırsız tarzı ile yine sınırları zorladı.

Cesur tercihi ile bakana bir daha baktıran Janelle Monae siyah crop ve turuncu renkli vücudunu saran eteği ile kusursuz kıvrımlarını sergiledi.

Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da gerçekleştirilen ödül töreninin sunucuları arasında yer alan ünlü isim muhteşem görüntüsü ile büyüledi.

Janelle Monae 1 Aralık 1985 yılında ABD'de dünyaya geldi. Kansas City, Kansas kökenli olan Monae, American Musikal Academy'de tiyatro eğitimi almak için New York'a taşındı.

Başlangıçta Broadway sahnelerinde kariyerinin peşinden gitmek isteyen Monae, sonradan fikir değiştirerek dünyayı değiştirme potansiyeline sahip olduğuna inandığı sanat dalı müziğine döndü.



