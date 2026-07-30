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MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın eski bir röportajı gündem oldu! 'Düşerim, kalkarım ama...'

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Öznur Yaslı İkier

Masterchef yarışmasının 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul’daki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümü sevenlerini yasa boğarken ünlü ismin eski bir röportajı sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef Türkiye'nin 2021 yılı şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Eren Kaşıkçı'nın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğarken ünlü şefin eski bir röportajı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

MasterChef şampiyonluğunun ardından restoran açtığını ve farklı projelere yöneldiğini anlatan Kaşıkçı, yaşadığı başarısızlığı açık sözlerle dile getirdi:

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı nın eski bir röportajı gündem oldu! Düşerim, kalkarım ama... 1

"Düşmez kalkmaz bir Allah. Ben MasterChef'ten sonra restoran açtım, farklı işlere girdim. Gökçeada'da bir operasyon, proje yaptık falan olmadı. Başaramadık, çok dağıldık çünkü. Belki de dünya hırsına düştük, olmadı...

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı nın eski bir röportajı gündem oldu! Düşerim, kalkarım ama... 2

Ben hiçbir zaman düşmem abi. Rabbim'e çok şükürler olsun ben devamlı çalışırım. Ben çalıştıktan sonra benim rızkım Şam'dan olsa yine gelir.

'HEP ÇALIŞIRIM'
Ben o yüzden düşerim kalkarım ama hep çalışırım. Böyle şey yok yani; 'Ya olmadı isyan edelim' falan yok. Mücadeleye devam."

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