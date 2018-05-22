Janet Jackson ayrılıktan sonra açıldı!

Katarlı milyarder işadamı Wissam el Mana ile evlenen ve bir çocukları olan 1990’ların efsane şarkıcısı Janet Jackson, müziğe 10 yıldan fazla bir ara verdikten sonra ilk kez Billboard Ödülleri’nde canlı bir performans sergiledi…

Tesettüre girdiği dönemlerde kameralardan uzak bir hayat süren Janet Jackson’ın boşandıktan sonra müziğe dönmesi, hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Billboard ödüllerinde sahneye çıkan ve cesur kıyafetiyle beğeni toplayan Jackson’ın dönüşü tabiri yerindeyse muhteşem oldu.

Altın rengi oversize bluzu, yine aynı renklerde uzun çizmeleri, file çorabı ve tepeden topladığı saçlarıyla eski formuna kavuşan Janet Jackson’ın stili haliyle sosyal medyanın da gündemindeydi…

Doğum kilolarından kurtulduğu görülen 52 yaşındaki ABD'li şarkıcı için pek çok yorum yapıldı. Seksi kıyafetiyle tesettürlü halini kıyaslayanların sayısı bir hayli fazlaydı.

Janet Jackson, Billboard gecesinde ayrıca Icon Ödülü’ne de layık görüldü. Bu ödüle daha önce Cher, Celine Dion, Prince, Jennifer Lopez, Tina Turner ve Madonna gibi efsane isimler de layık görülmüştü ve Jackson bu ödülü alan ilk siyahi kadın oldu.



