SPOR

Janne Andersson: Türk milli takımına saygı duyuyorum

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 31.08.2018 11:38 | Son Güncelleme

İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Türk Milli Takımı'nın güçlü kadroya sahip, saygı duyduğu bir ekip olduğunu söyledi.

Janne Andersson: Türk milli takımına saygı duyuyorum

Janne Andersson, 10 Eylül Pazartesi günü Türkiye'yi konuk edecekleri UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak için Türkiye maçını son derece önemsediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, ''Türkiye, güçlü ve teknik kapasitesi yüksek oyunculara sahip. Bu yüzden, Türk Milli Takımı'na çok büyük saygı duyuyorum. Özellikle kulüpler bazında Türkiye'nin iyi takımları var. Hem kulüp bazında hem milli takım bazında birçok kez maçlarını izledim. Kaleye hızlı gidebilen, çabuk oyuncuları var. Çok zorlu ve ilginç bir karşılaşma olacak'' diye konuştu.

ÜÇ TAKIM İÇİN DE ZORLU BİR SÜREÇ
Grupta Türkiye ve Rusya ile mücadele edeceklerini hatırlatan Andersson, ''Çok zor bir grup. Rusya'nın kendi evinde düzenlenen Dünya Kupası'nda yaptıklarını gördük. Güçlü bir takım oluşturmuşlar. Türkiye'nin durumu da belli. Her üç takımı da zorlu bir süreç bekliyor'' değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'in gol sıkıntısı çektiğine dair eleştirilerin hatırlatılması üzerine Andersson, "Dünya Kupası'nda 5 gol attık. Meksika'ya bir maçta üç gol attık. Karşımızdaki rakipler de güçlüydü. Bu yüzden, gol sıkıntısı çektiğimiz yönündeki eleştirilere katılmıyorum'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsveç Milli Takımı'nda sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili olarak da Andersson, ''İsveç Futbol Federasyonu ile yaptığımız yeni anlaşmayla, sözleşmemi 2 yıl daha uzattık. Önceden sözleşmem 2020'de bitiyordu. Yeniden iyi bir anlaşmaya vardık ve 2022 yılına kadar İsveç Milli Takımı'nın başındayım'' diyerek sözlerini tamamladı.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandıRusya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Mesut Özil'e Timo Werner'den destek, Toni Kroos'tan eleştiriMesut Özil'e Timo Werner'den destek, Toni Kroos'tan eleştiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Janne Andersson isveç milli takımı a milli takım

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

G.Saray'a dev çalım!

G.Saray'a dev çalım!

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, İstanbul'da

Şampiyonlar Ligi kura çekimine Kerimcan damgası

Şampiyonlar Ligi kura çekimine Kerimcan damgası

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Janne Andersson: Türk milli takımına saygı duyuyorum

Janne Andersson: Türk milli takımına saygı duyuyorum

Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Mesut Özil'e Timo Werner'den destek, Toni Kroos'tan eleştiri

Mesut Özil'e Timo Werner'den destek, Toni Kroos'tan eleştiri

Almanya, FIFA sıralamasında 14 sıra birden düştü

Almanya, FIFA sıralamasında 14 sıra birden düştü

Keisuke Honda, Kamboçya Milli Takımı'nın hocası oldu

Keisuke Honda, Kamboçya Milli Takımı'nın hocası oldu

Gerard Pique, İspanya Milli Takımı‘nı bıraktı

Gerard Pique, İspanya Milli Takımı‘nı bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.