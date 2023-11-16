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Japon Deprem Bilimci Moriwaki, Malatya’da deprem eğitimi verdi

16.11.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Japon Deprem Bilimci Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Malatya’da deprem eğitimi verdi.

Japon Deprem Bilimci Moriwaki, Malatya’da deprem eğitimi verdi

Malatya’da bir otelde ‘Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz’ mottosuyla düzenlenen deprem eğitiminde konuşan Japon Deprem Bilimci Yoshinori Moriwaki, Japonya ve Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu söyledi.

Türkiye’de 81 ilin 52’sinin birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını ifade eden Moriwaki, “Türkiye’ye bakınca Japonya çok karışık. 1939’da Erzincan’da deprem oldu sonra 1941’de Tokat’ta deprem yaşandı. Doğudan batıya sanki domino taşı gibi depremler yaşandı. 1999 yılında Gölcük’te deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı uzun zamandır kırılmıyordu. Üç sene önce Silivri’de küçük bir deprem oldu. Ondan sonra Elazığ depremi yaşandı. Uzun zamandır kırılmayan Doğu Anadolu Fayı kırılmaya başladı. Maalesef 6 Şubat depremini gördük” dedi.

Türkiye ile Japonya arasında depreö karşılaştırması yapan Yoshinori Moriwaki, şunları söyledi:
“5,5 büyüklüğünde yani orta seviyede depremler en fazla Çin’de meydana geliyor. Japonya 4, Türkiye ise 6’ncı sırada. Metrekare olarak bakılırsa Japonya 6, Türkiye 17’inci. Tarihte en büyük depremlere bakıldığında; Türkiye’de 1939 yılında Erzincan’da 7,9 büyüklüğünde olurken, Japonya’da ise 2011 yılındaki Thoku depremi, büyüklüğü ise 9. Depremde can kaybına bakıldığında ise Türkiye aniden 3’üncü oluyor. İnsanı deprem değil bina öldürüyor. Türkiye’de Japonya’daki gibi deprem var ama Türkiye’de can kaybı çok oluyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Mimar ve mühendis arkadaşlar biz bunu düzeltmeliyiz, düzeltebiliriz.”

Deprem eğitimlerinin önemine de dikkat çeken Moriwaki, “Türkiye’de deprem eğitimi, tatbikatı yapılıyor ama senede kaç kere? Bir veya en fazla iki diye duydum. Örneğin ilkokuldaki çocuğa senede bir kere eğitim verildiğinde geçen sene ne yapıldığını hatırlamıyordur. Japonya’da ise ayda bir kere okulda, ayda bir kere de mahallede olmak üzere ayda iki kez eğitim veriliyor. Çocuklar aldıkları eğitimle artık ne yapacaklarına alışıyor. Bunun yanında küçük yaştan eğitim veriliyor. Türkiye’de ise çocuklar duymasın, görmesin. Tabii depremdeki kötü görüntüyü bizde göstermiyoruz ama depremi anlatıyoruz." şeklindeki konuştu.

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