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Japonya, ABD ve Avustralya, savunmada iş birliğini güçlendirecek

02.10.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya, ABD ve Avustralya, savunmada iş birliğini güçlendirecek

Japonya, ABD ve Avustralya savunma bakanları, güvenlik stratejisi konusunda iş birliklerini derinleştireceklerini açıkladı.

Kyodo News'in haberine göre, üç ülkenin savunma bakanları, ABD'nin Hawaii eyaletinde bir araya geldi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile düzenlediği basın toplantısında "Özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için savunmada üçlü iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Yasukazu, bakanların, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düşen Çin balistik füze deneme atışlarına dair, "gerilimi tırmandıran herhangi bir eyleme" karşı olduklarını dile getirdi.

Bakanlar ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Çin'in Tayvan Boğazı'nda balistik füze fırlatmasını da kınadı.

Japonya Savunma Bakanlığı ise konuya dair yaptığı açıklamada, Japonya, ABD ve Avustralya'nın birlikte çalışabilirliği artırmak için üçlü tatbikatları genişletme ve savunma teçhizatı, teknoloji ve bilgi toplama alanlarında iş birliğini kolaylaştırma sözü verdiği kaydedildi.

Açıklamada, bakanların boğazlar arası sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesini teşvik etme sözü verdikleri de vurgulandı.

Japonya, ABD ve Avustralya savunma bakanlarının toplantısı, Japonya'nın ulusal güvenlik strateji ve savunma politikasında güncellemeler yapılmasının düşünüldüğü bir döneme gelmesi ise dikkati çekti.

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