Japonya'da şok açıklama! Olimpiyatlar son anda iptal olabilir

Tokyo 2020 Olimpiyatlarının başlamasına iki gün kala organizasyonun tepe ismi olan kişiden oyunlarla ilgili beklenmedik bir açıklama geldi. Geçen yaz yapılması gerekirken, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen oyunlar bu seneye alınmış, ancak son günlerde yaşanan gelişmeler organizasyonun selameti açısından soru işaretleri doğurmuştu.

Tokyo’da ohal ilan edilirken, kentteki koronavirüs vaka sayıları son altı ayın zirvesine ulaşmıştı. Son olarak sporcuların kaldığı olimpiyat köyünde de salgına yakalanan ve testleri pozitif çıkan kişiler olurken, Güney Afrika Milli Takımı’ndan iki futbolcuda da kovid19’a rastlanmıştı.

"VAKA SAYISI VE GÖRÜŞMEYE BAĞLI"

Oyunlarla ilişkili olan 50’den fazla kişi şu ana kadar koronavirüse yakalanırken, Tokyo 2020 CEO’su Toshiro Muto, son durumu değerlendiren çarpıcı bir konuşma gerçekleştirdi. Muto Olimpik Komite oturumunda ‘oyunların son anda iptal edilmesinin söz konusu olup olmadığı’ sorusuna, bu durum için vaka sayılarına bakılacağını, gerektiği takdirde organizatörlerle görüşüleceğini belirterek yanıt verdi ve bu olasılığın ihtimal dahilinde olduğu itirafında bulundu.

"ANİ BİR ARTIŞ OLURSA GÖRÜŞECEĞİZ"

Toshiro Muro “Koronavirüs vaka sayılarının ne olacağını şimdiden öngöremeyiz. Bu nedenle vakalarda ani bir artış olursa, görüşmelere devam edeceğiz. Bu noktada korona vakaları artabilir ya da azalabilir. Tırmanış gerçekleştiğinde ne yapmamız gerektiğini düşüneceğiz” diye konuştu.

