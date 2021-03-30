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Japonya'dan tarihi galibiyet: 14-0!

30.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya, Moğolistan'a tarihi hezimet yaşattı. Japonya rakibini 14-0 yendi.

Japonya'dan tarihi galibiyet: 14-0!

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden Japonya, Asya Elemeleri F Grubu'ndaki 5 maçını kazandı. Grupta en son Moğolistan'ı yenen Japonya, 5 maçta 27 gol atarken kalesinde gol görmedi.

Grubun son sırasındaki Moğolistan'ı 14-0 yenen Japonya, finallere gitmeyi garantiledi.

Fukuda Denshi Arena'da seyirciye kapalı oynanan maçta gol perdesini 13'te Minamino açtı. Yuyo Osaka ve Inagaki üçer gol atarak hat-trick yaptı. Japonya Milli Takımı, 71'de ise 1 dakikada iki gol attı.

13'te Minamino'nun gol perdesini açtığı karşılaşmada, 23, 55 ve 90+2'de Yuyo Osaka, 26'da Kamada, 33'te Morita, 39'da kendi kalesine atan Tuya, 46 ve 91+1'de Asano, 53, 68 ve 90+3'te Inagaki, 64'te Nakatani, 71'de Furuhashi ve yine 71'de Hatanaka, 73'te Ito, 78 ve 80'de Furuhashi kaydetti.

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Japonya
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