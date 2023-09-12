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Japonya - Türkiye maçındaki performansın ardından Fatih Terim'in videosu yeniden gündeme geldi!

12.09.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın Japonya ile oynadığı hazırlık maçı sırasında "İstifa Kuntz" tezahüratları yapıldı. Türk taraftarların birçoğunun görevden ayrılmasını istediği Kuntz'un yerine ciddi ciddi Fatih Terim'in ismi geçmeye başladı.

A Milli Takımın Japonya ile karşı karşıya geldiği maçta Türk seyircilerden büyük tepki geldi. Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Kuntz'un koltuğu sallanmaya başlamıştı. Japonya maçına gelen Türk taraftarlar maçın başından itibaren Alman teknik adama tepki gösterdi.

TFF İÇİN DE İSTİFA SESLERİ

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Stefan Kuntz ile yaptığı açıklamaların ardından kendisine istifa tezahüratları yapıldı. Kuntz ile birlikte federasyonun da görevden ayrılmasını isteyen taraftarlar sosyal medyada adeta akım başlattı.

FATİH TERİM'İN VİDEOSU YENİDEN GÜNDEM!

Geçtiğimiz gün yapılan özel maçta saha kenarında olan Fatih Terim'in bir taraftarla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem olmuştu. Japonya maçında gösterilen performansın ardından taraftarlar Fatih Terim'in bu videosunu yeniden paylaşmaya başlayarak tecrübeli çalıştırıcının göreve getirilmesini istedi.

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