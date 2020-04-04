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Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.04.2020 16:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Mario Jardel Instagram hesabından paylaştı

Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj

Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Mario Jardel, 2000-2001 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 3-2 yendikleri maça ilişkin sarı-kırmızılı taraftarlar için mesaj paylaştı.

Jardel, Ali Sami Yen Stadı'nda 3 Nisan 2001'de oynanan çeyrek final ilk maçıyla ilgili Instagram hesabından paylaştığı video mesajda, "Çok önemli bir karşılaşmaydı ve sahamızda 2-0 geri düşmüştük. Devre arasından sonra bu skora reaksiyon gösterdik. Heyecan doruktaydı. Sahada her şeyimizi veriyorduk ve skoru 3-2 yapan golü atarak Galatasaray'a galibiyeti getirdim. O günü asla unutmayacağım." yorumunda bulundu.

Öte yandan, konuşmasında Türkçe kelimelere de yer veren Jardel, "Merhaba", "Cim bom bom", "Çok güzel" gibi ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılılarda 2000-2001 sezonunda forma giyen Jardel, takımıyla UEFA Süper Kupa zaferi de yaşamıştı.

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Galatasaray mario jardel mesaj

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
telsim :))
unutulmazsin Jardel
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