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Jardel Fernando için Corinthians'ın teklifini getirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.12.2018 08:08 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski golcüsü Jardel, Fernando için Galatasaray'a teklif getirdi.

Jardel Fernando için Corinthians'ın teklifini getirdi

Maicon’a Atletico MG, Mariano’ya ise Flamengo’dan teklif getiren Jardel’in son sürprizi ise Fernando için oldu... menajerliğe başlayan Galatasaray'ın eski golcüsü Jardel, Fernando için de Corinthians’tan teklif getirdi.

Brezilya’dan çok erken yaşta ayrılan ve sadece çok da tanınmayan Vila Nova’da forma giyen Fernando’nun da kariyerinin son döneminde Brezilya’da oynamak istediği gelen bilgiler arasında. Jardel’in aracılık yaptığı transfer teklifinin henüz olgunlaşmadığı Galatasaray’ın 32 yaşındaki Fernando için 6-8 milyon Euro arasında bir rakam isteyebileceği ise gelen bilgiler arasında.

(FOTOSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
fernando Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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